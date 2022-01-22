Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

Путин и Пашинян обсудили карабахский конфликт и взаимодействие в рамках ОДКБ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию договоренностей об урегулировании карабахского конфликта, а также перспектитвы взаимодействия в рамках ОДКБ, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

В нем сказано, что была "отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)".

"С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности - обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", - подчеркивается в сообщении.

По просьбе Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности РФ.

Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Владимир Путин Никол Пашинян

Новости

В "Роскосмосе" заявили, что Чуба не смогут отправить на МКС без обучения в Штатах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

СПЧ запланировал провести проверку тридцати СИЗО и колоний в России

Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 млрд руб. за срыв сроков разработки Ту-160М

Аэропорт Краснодара из-за снегопада закрыли до 15:00

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что не более 5% перенесших COVID-19 заболевают повторно

Рябков заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности сформировали повестку дня США

Пандемия коронавируса

Минобрнауки заявило, что вузы могут сами принимать решения о переводе на дистант

Кадыров заявил, что жене судьи из Чечни грозит срок за нападение на полицейского

Пандемия коронавируса

ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц

ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });