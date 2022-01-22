Путин и Пашинян обсудили карабахский конфликт и взаимодействие в рамках ОДКБ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию договоренностей об урегулировании карабахского конфликта, а также перспектитвы взаимодействия в рамках ОДКБ, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

В нем сказано, что была "отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)".

"С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности - обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", - подчеркивается в сообщении.

По просьбе Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности РФ.

Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.