На Камчатке водитель автобуса высадил школьника без билета на мороз

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - На Камчатке прокуратура и Следственный комитет проверяют жалобу матери 11-летнего школьника о том, что он потерял проездной билет и его высадили из автобуса на морозе.

Мать ребенка сообщила в паблике "Камчатка online" в инстаграме, что инцидент произошел в Петропавловске 21 января в 16:40. Водитель автобуса маршрута №30 выставил 11-летнего школьника на улицу на проспекте Таранца, отказавшись везти его без билета. В комментариях жители Петропавловска-Камчатского отметили, что водители в городе высаживают детей, если у них с собой нет проездного билета и денег на оплату проезда.

В СК пообещали детально разобраться в случившемся и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность перевозок.

В прокуратуре решили проверить действия водителя и тех, кто должен был провести с ним разъяснительную работу. В ведомстве напомнили, что принудительная высадка пассажира моложе 16 лет, не заплатившего за проезд, влечет для водителя административный штраф.

В мэрии Петропавловска-Камчатского сообщили ИА "Кам 24", что факт высадки ребенка подтвердился, водитель автобуса это признал. В автопредприятии АО "Автопарк", которое обслуживает маршрут №30, пообещали вынести водителю выговор и лишить премии. В компании всех водителей повторно под роспись ознакомили с запретом высаживать детей-безбилетников.