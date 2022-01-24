У жительницы Тольятти за выходные забрали из квартиры больше ста собак

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Тольятти у женщины, которая содержала в квартире 120 собак, животных разобрали по домам и приютам в том числе в Самаре, Ульяновске и Казани, сообщил в соцсети один из городских благотворительных фондов.

Волонтеры обнаружили эту квартиру 21 января. Они опубликовали видео из квартиры и рассказали, что собак очень много, они очень грязные и истощенные, а на балконе квартиры хозяйка хранила трупы животных. По информации волонтеров, женщина взяла для разведения восемь собак - болонок, длинношерстных такс, пуделей, но ситуация вышла из-под контроля. Отдавать животных она не хотела, но и содержать их больше не могла.

"Откликнулось много приютов и людей из разных городов. Большая благодарность волонтерам из Ульяновска. Уехала целая машина. Большое количество уехало в Самару по передержкам и приютам с дальнейшим пристройством. Отдельная благодарность Казани. Большую часть забрали именно они. Также в Тольятти забрали на передержки",- сообщили в фонде.

Оставшихся два десятка собак заберет приют "Ника".