Спасатели ищут мальчика, провалившегося под лед в Ленинградской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ребенок пропал на водоеме во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в деревне Новосаратовка. По предварительным данным, мальчик провалился под лед.

Прокуратура организовала в связи с инцидентом проверку. Ребенка ищут.

По данным источника "Интерфакса", мальчику 7 лет.

В настоящий момент в Ленинградской области действует запрет выхода на лед водоемов. По данным Главного управления МЧС по региону, в 2021 году со льда спасли более 150 человек.