Суд в Москве признал законными штрафы Google на 11 млн руб. за неудаление запрещенной информации

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оставил без изменений назначенные мировым судом компании Google штрафы за неудаление запрещенной информации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Решениями Таганского суда от 25 января 2022 года оставлены без изменения три постановления мирового судьи судебного участка №422 от 17 августа 2021 года, которыми на Google LLC были наложены административные штрафы всего на 11 млн руб.", - сообщили в пресс-службе.

Указанными постановлениями Google был признан виновным в неудалении контента, доступ к которому подлежит ограничению (ч. 2, ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ).