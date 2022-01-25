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Журналистку Резонтову будут судить за нарушение санитарных норм на митинге

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Дело нижегородской активистки и журналистки Натальи Резонтовой, возбужденное после прошедших в городе в январе 2021 года несогласованных акций, поступило в суд.

На сайте Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода во вторник сообщается о поступлении уголовного дела "в отношении известной нижегородской активистки, обвиняемой в совершении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)".

По версии следствия, подсудимая разместила в соцсетях информацию с призывами принять участие в несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности - ИФ).

В сообщении на сайте суда отмечается, что на несогласованных акциях 23 и 30 января прошлого года "собрались и участвовали около 2500 человек, в том числе и подсудимая".

"На данных массовых мероприятиях присутствовали лица, у которых Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области был выявлен контакт с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и (...) они должны были находиться в условиях изоляции по месту проживания", - говорится в сообщении.

Также, отмечается в сообщении, участники акции "игнорировали требования санитарно-эпидемиологических правил и законодательства о санитарно-эпидемиологическом здоровье населения, в том числе не соблюдали социальную дистанцию, не всеми использовались маски и перчатки".

"Таким образом, подсудимая и неустановленные следствием лица создали реальную угрозу наступления по неосторожности массового заболевания людей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), как присутствовавших в местах проведения несанкционированных митингов, так и иных лиц, которые могли контактировать с ними в последующем", - говорится в сообщении.

Свою вину подсудимая не признала.

На сайте суда не уточняется имя фигурантки дела. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что это Наталья Резонтова.

Как следует из карточки дела на сайте суда, оно было зарегистрировано в суде 10 января, на следующий день материалы были переданы судье. Дата судебного заседания пока не определена.

Дело против Натальи Резонтовой

В начале марта 2021 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода избрал Резонтовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей было запрещено посещать несанкционированные публичные мероприятия, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять или получать почтовые отправления и телеграммы, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

Сама Резонтова сообщала ранее на своей странице в соцсети о своем допросе в качестве подозреваемой, а затем обвиняемой по уголовному делу по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Журналистка добавляла, что до этого ей были назначены два штрафа - в 20 и 10 тыс. рублей - по 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а 30 января 2021 года в ее квартире был обыск.

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