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Карантин для тех, кто уже на изоляции после контакта с COVID, не сократится до 7 дней

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сокращение срока карантина с 14 до 7 дней для граждан, контактировавших с больными коронавирусом, не распространяется на тех, кто получил постановление о нахождении на самоизоляции до вступления в силу нового документа, сообщила заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Марина Костина.

"Те граждане, которые получили постановление до вступления его в силу, должны будут соблюдать 14-дневный карантин, как то было предписано ранее им выданными документами", - сказала Костина в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Она напомнила, что изоляции не подлежат граждане, привитые от коронавирусной инфекции в последние полгода, прошедшие ревакцинацию или переболевшие в последние шесть месяцев COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 26 января карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, сокращается с 14 до 7 дней.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления, в случае развития заболевания, а не 14 дней, как это было ранее.

Двухнедельный режим самоизоляции для контактировавших с заболевшими коронавирусом был утвержден постановлением главы Роспотребнадзора в мае 2020 года.

коронавирус Роспотребнадзор

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