ФСИН сообщила о росте числа жалоб со стороны заключенных

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) констатирует существенный рост числа жалоб заключенных на неправомерное применение к ним силы со стороны персонала колоний и следственных изоляторов (СИЗО) в ушедшем году.

За 2021 год зарегистрировано 2 149 жалоб на неправомерные действия сотрудников уголовно-исполнительной системы, связанные с исполнением служебных обязанностей. В 2020 году поступила 1 851 жалоба, таким образом, рост составил 16,1%. Количество жалоб на незаконное применение физической силы и специальных средств составило 403 (2020 г. - 322, увеличение на 25,2%).

"По фактам нарушений сотрудниками учреждений и органов УИС порядка рассмотрения обращений граждан проводились проверки, по результатам которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в пресс-релизе.

Всего, по данным тюремного ведомства, количество обращений осужденных, лиц, содержащихся под стражей, и их родственников увеличилось в 2021 году на 46,5% и составило 71 264.

ФСИН отмечает, что основными вопросами в обращениях являлись такие, как перевод в исправительное учреждение ближе к месту жительства (в том числе, перевод в целях личной безопасности и по состоянию здоровья); медицинское обеспечение и освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью; условно-досрочное освобождение, помилование; неправомерное водворение в штрафной изолятор.

Из поступивших обращений было удовлетворено 873, не поддержано около 600, дано разъяснение по 35 тысячам обращений, сообщили в ФСИН.