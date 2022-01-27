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Бывший чиновник правительства Приморья осужден за мошенничество и взятки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке приговорил бывшего начальника отдела департамента лицензирования и торговли Приморского края к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и крупному штрафу, сообщила прокуратура региона.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал его виновным в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).

Он также лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 6 лет.

Суд установил, что с 2018 по 2020 годы фигурант получал от представителей компаний взятки за беспрепятственное получение лицензий на розничную торговлю алкоголем и продление срока их действия, а также за то, что не привлекал их к административной ответственности за совершенные нарушения при обороте алкоголя. Таким образом, чиновник незаконно получил более 1,2 млн рублей.

Владивосток

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