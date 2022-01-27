Лавров 3 февраля посетит Китай

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНР в середине следующей недели, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"3 февраля состоится визит министра в Китайскую народную республику. В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, координацию на международной арене, основные региональные и глобальные проблемы", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.

Как ранее сообщил Лавров, президент России Владимир Путин 4 февраля посетит Китай, где примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр. В тот же день состоятся его полноформатные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.