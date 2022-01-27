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Массовые мероприятия запретили в Орловской области из-за роста заболеваемости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти Орловской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и высокими показателями по гриппу и ОРВИ приняли решение об отмене массовых мероприятия в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.

"С 29 января по 28 февраля в регионе запрещено проведение всех массовых мероприятий, включая массовые мероприятия с количеством участников менее 500 человек, в том числе концерты, спектакли, конгрессы, за исключением проведения физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом на 76,3% по сравнению с предшествующей календарной неделей.

Увеличение числа заболевших наблюдается во всех возрастных группах. Значительный рост отмечен среди детей - в 3,2 раза.

Орловская область коронавирус

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