В РФ к 2024 году появится водный реестр источников питьевых вод

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия в рамках инициативы "Геология: Возрождение легенды" к 2024 году создаст единый водный реестр источников питьевых вод как подземных, так и поверхностных. Об этом сообщила на совещании "О ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 г." вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что целью инициативы "Геология: Возрождение легенды" является расширение минерально-сырьевой базы страны и долгосрочное развитие экономики. В бюджете на реализацию инициативы на три года заложены средства в объеме 31,6 млрд руб., в том числе на 2022 год в объеме более 10 млрд руб.

Инициатива включает четыре направления, в том числе, решение проблемы вододефицита в отдельных регионах страны и создание единого водного реестра питьевых вод.

"Хочу отметить, что сейчас чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире. Россия богата водными ресурсами, и наша задача их сохранить. В силу незащищенности поверхностных вод от попадания загрязнения и бОльшей подверженности влиянию климатических изменений, роль питьевых подземных вод существенно возрастает. Планируем к 2024 году создать единый водный реестр источников питьевых вод как подземных, так и поверхностных. Для решения проблемы вододефицита в 11 регионах нашей страны в 2024 году планируем увеличить прирост запасов подземных вод в 2 раза и подготовить 12 площадей для лицензирования. В 2022 году во всех 11 регионах уже приступим к бурению поисковых скважин на воду", - сказала Абрамченко.

Также в рамках инициативы "Геология: Возрождение легенды" планируется в 2024 году поставить на баланс семь новых перспективных площадей по углеводородному сырью и 15 по твердым полезным ископаемым, обеспечить перевооружение "Росгеологии" и отраслевых институтов Роснедр, а также обеспечить исполнение взятых РФ международных обязательств в Мировом океане. Кроме того, в числе целей – исследовать архипелаг Шпицберген и Антарктиду, чтобы сохранить лидирующие позиции страны в этих регионах мира.