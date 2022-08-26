Федеральный проект "Чистая вода" продлят до 2030 года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральный проект "Чистая вода" в России решено продлить до 2030 года, сообщили в пресс-службе Проектной дирекции Минстроя.

Он будет продлен как самостоятельная программа, сообщила замруководителя ведомства по данному направлению Татьяна Волкова. По ее словам, в ведомстве рассчитывают, что к 2030 года не менее 90% жителей Росии будут обеспечены качественной питьевой водой.

Также до 2030 года в качестве самостоятельной программы будет продлен федеральный проект "Сохранение озера Байкал", добавила Волкова.

"Проект по оздоровлению Волги, в свою очередь, будет включен в новый федеральный проект "Оздоровление водных объектов России", в который войдут такие реки как Дон, Терек, Урал, Иртыш, Амур и другие. Уже с 2025 года по этому проекту может начаться финансирование работ по строительству очистных сооружений на берегах включенных в программу рек", - продолжила она.

По ее словам, решение о продолжении реализации этих проектов было принято в связи с достижением высоких показателей и эффективностью программных мероприятий.

Также отмечается, что за 10 лет на 10% увеличилось количество населения, подключенного к системам водоснабжения и водоотведения, на 21% уменьшилось потребление воды и на 25% уменьшился объем принимаемого стока. Кроме того, обсуждается введение льготной ставки по налогу на имущество для вновь построенных и реконструированных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на водоканалы.

Также среди мер поддержки - снижение налоговой ставки НДС до 10% на реализацию питьевой воды и возможность учета зарплаты производственных рабочих в неподконтрольных расходах при формировании тарифа.

Цель проекта "Чистая вода" - к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в девяти регионах страны началось строительство и реконструкция новых объектов водоснабжения - из них восемь реализуют в рамках проекта "Чистая вода" и шесть вне программ.