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Карантин объявили в приморском Артеме из-за вспышки чумы свиней

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Карантин на 30 дней введён на территории Артемовского городского округа в Приморье, где ранее обнаружили дикого кабана с вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Больное животное обнаружили в лесу Артемовского городского округа. Ветеринарные врачи провели на месте все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, будет введен 30-дневный карантин", - говорится в сообщении.

Глава государственной ветеринарной инспекции Приморья Станислав Крушинский заявил, что изымать животных на территории Артемовского городского округа не будут, так как в радиусе карантинной зоны нет личных подсобных хозяйств, где содержались бы свиньи.

В 2022 году это первый случай АЧС в Приморье. В регионе еще в декабре 2021 года были устранены все очаги АЧС, всего за год их было 25. Половина заболевших животных обнаружена в дикой природе.

Защитить животных от АЧС пока невозможно - вакцины не существует. Для человека вирус не опасен.

Приморский край Артем

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