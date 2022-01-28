В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия продолжит оказывать поддержку и помощь жителям Донбасса, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Будем и далее продолжать оказывать поддержку и помощь жителям Донбасса, испытывающим на себе все тяготы и лишения длящейся восьмой год гражданской войны киевского режима против мирного населения юго-востока Украины", - сказал Руденко.

Отвечая на вопрос агентства о том, какие возможности по защите российских граждан, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, рассматриваются в настоящий момент, он отметил, что Российская Федерация "оказывает гуманитарную поддержку не только им, но и всем жителям Донбасса практически с первых месяцев развязанной против них вооруженной агрессии украинских националистов, пришедших к власти в Киеве в феврале 2014 года после вооруженного путча".

"Регулярно направляем в регион гуманитарные конвои, доставляющие населению столь необходимые лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, продовольствие, детские товары, игрушки, что особенно актуально в условиях введенной Украиной экономической и транспортной блокады юго-востока", - добавил замминистра.

Он напомнил, что в декабре 2021 года в Донбасс ушла уже 105-я по счету гуманитарная колонна МЧС России.

"Качественно изменить социально-экономическую ситуацию в Донбассе в лучшую сторону призван и указ президента РФ от 15 ноября 2021 года "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", смягчивший условия допуска на наш рынок продукции, произведенной местными предприятиями", - сказал Руденко.