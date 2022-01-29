Здание РЖД на площади 5 тысяч кв. м загорелось в Амурской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Крупный пожар охватил здание РЖД в Тынде, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщило в субботу МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в административном здании ОАО "РЖД" по адресу: город Тында, улица Привокзальная, 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожарный поезд. Площадь пожара 5000 кв. м",- говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент пожар локализован.