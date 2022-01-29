Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

Здание РЖД на площади 5 тысяч кв. м загорелось в Амурской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Крупный пожар охватил здание РЖД в Тынде, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщило в субботу МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в административном здании ОАО "РЖД" по адресу: город Тында, улица Привокзальная, 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожарный поезд. Площадь пожара 5000 кв. м",- говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент пожар локализован.

Амурская область МЧС

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 января

В СПЧ поддержали поручение Путина о соцвыплатах россиянам из ДНР и ЛНР

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

МиГ-31 из-за неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

В Петербурге арестован главврач медцентра, где после обследования желудка умерли люди

Что произошло за день: пятница, 28 января

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });