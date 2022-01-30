Пожар в здании РЖД в Амурской области ликвидировали

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью ликвидировать крупный пожар в районе вагонного депо в Тынде в Амурской области, сообщили "Интерфаксу" в единой диспетчерской службе города.

"Открытое горение было ликвидировано в 4:36, затем шла проливка здания. Пожар полностью ликвидирован в 11:37 (5:37 мск). Огнем повреждена крыша и третий этаж здания вагонного депо, где располагался резерв проводников и цех", - сообщил собеседник агентства.

В тушении были задействованы сотрудники Тындинского пожарно-спасательного гарнизона, а также пожарный поезд станции Тында и четыре человека личного состава.

Сообщение о пожаре в административном здании ОАО "РЖД" поступило в 03:10.