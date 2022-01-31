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"АвтоВАЗ" решил занять общественной работой сотрудников простаивающих линий

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор поручил организовать дополнительную занятость для сотрудников простаивающих производств тольяттинского автозавода, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"Меры по дополнительной занятости сотрудников простаивающих производств применяются с прошлой недели и исключительно с согласия работника. У каждого есть выбор: остаться дома и получить выплату двух третей средней заработной платы или рассмотреть вариант с оплачиваемой "общественной работой" на предприятии", - сказал Зайцев.

Временные остановки на производственных линиях "АвтоВАЗа" в Тольятти участились во второй половине 2021 года в связи с дефицитом электрокомпонентов. Так, в сентябре прошлого года в режиме простоя оказалось около 15 тыс. работников "АвтоВАЗа" (порядка 44% сотрудников).

Пытаясь нивелировать потери в заработной плате, компания перенесла корпоративный отпуск (несколько дней декабря были перенесены на август - ИФ). Кроме того, были организованы выплаты премий по результатам I полугодия в размере 8 тыс. рублей и по результатам II полугодия в размере 5 тыс. рублей за вклад в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях.

Вместе с тем, "АвтоВАЗ" выплачивает "стимулирующие" за вакцинацию: по 1,5 тыс. рублей за каждый компонент прививки, а также дополнительную выплату (равна разнице между средней заработной платой и оплатой времени простоя - ИФ) для сотрудников, сделавших прививку в период простоя.

В настоящее время компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продлевая рабочие недели и балансируя продолжительностью смен в зависимости от текущей ситуации с поставками.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акций "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились.

АвтоВАЗ

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