Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Чикурачки, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту до 3 тыс. метров над уровнем моря, сообщает во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Это событие произошло во вторник утром по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 104 км к западу - юго-западу от Чикурачки", - говорится в сообщении.
KVERT установил для Чикурачки один из наиболее угрожающих - оранжевый код опасности для авиации.
Чикурачки - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Вулкан расположен в 60 км к югу от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с вершинным кратером. Высота 1816 метров (высочайшая точка Парамушира). Расположен на северной оконечности хребта Карпинского.
Чикурачки - один из наиболее активных вулканов Курильских островов. Наиболее сильные извержения Чикурачки происходили в 1853 и 1986 годах.