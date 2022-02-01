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Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Чикурачки, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту до 3 тыс. метров над уровнем моря, сообщает во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Это событие произошло во вторник утром по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 104 км к западу - юго-западу от Чикурачки", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Чикурачки один из наиболее угрожающих - оранжевый код опасности для авиации.

Чикурачки - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Вулкан расположен в 60 км к югу от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с вершинным кратером. Высота 1816 метров (высочайшая точка Парамушира). Расположен на северной оконечности хребта Карпинского.

Чикурачки - один из наиболее активных вулканов Курильских островов. Наиболее сильные извержения Чикурачки происходили в 1853 и 1986 годах.

Курилы Парамушир Чикурачки

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