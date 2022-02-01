Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Чикурачки, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту до 3 тыс. метров над уровнем моря, сообщает во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Это событие произошло во вторник утром по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 104 км к западу - юго-западу от Чикурачки", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Чикурачки один из наиболее угрожающих - оранжевый код опасности для авиации.