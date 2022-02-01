Два уроженца Чечни задержаны после нападения на ингушского общественного деятеля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии установили личности трех подозреваемых в нападении на сопредседателя общественного движения "Мехка-Кхел " ("Народный суд") Сараждина Султыгова, двое из них задержаны, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"В понедельник в 14:59 неизвестные на BMW черного цвета c госномерами 95-го региона (Чечня - ИФ) прибыли к дому по ул. Новая в Назрани и зашли в квартиру Султыгова, где он проживает с семьей. Один из них ударил общественника по лицу", - сказал собеседник агентства.

После нападения приехавшие скрылись с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из временной оперативной группировки МВД РФ заподозрили в нападении бывшего сотрудника ОМОНа Зураба Идигова. Кроме того, в следственный изолятор доставлены двое уроженцев Чечни, которые находились вместе с Идиговым, при этом один из них снимал происходящее на телефон.

Сейчас ингушские силовики ищут Идигова, которого не оказалось дома во время обысков, подозреваемый подался в бега. Ему вменяют ст. 116 УК РФ (побои).

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.

Ранее Султыгов в своем видеообращении, адресованном землякам, сказал, что он не получил при нападении серьезных травм.