Песков не исключил, что Путин позвонит вдове Бориса Ельцина

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет со дня рождения, крупной политической фигурой, не исключают, что президент России Владимир Путин позвонит вдове Ельцина Наине Иосифовне.

"Так же, как относились всегда (к Ельцину)", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Ельцин - "это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны, и занимает свое особенное место" в ней.

При этом Песков отметил, что каких-то государственных протокольных мероприятий в связи с днем рождения Ельцина не предусмотрено.

Он подчеркнул, что обычно в этот день родные и близкие возлагают цветы к могиле, а какого-то государственного протокола на этот счет нет.

Отвечая на вопрос, позвонит ли в этот день Путин вдове Ельцина Наине Иосифовне, Песков сказал: "Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня также президент ей позвонит. Точно мне не известно".

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области, умер 23 апреля 2007 года. С 1991 по 1999 гг. был президентом России.