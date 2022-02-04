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Более 440 тысяч российских туристов посетили эмират Дубай в 2021 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более 440 тысяч российских туристов посетили эмират Дубай в 2021 году. Прирост турпотока из нашей страны по сравнению с 2020 годом составил более 50%, сообщает департамент экономики и туризма Дубая.

"Дубай в 2021 году принял 7,8 млн иностранных туристов, которые провели в эмирате более одной ночи, это на 32% больше, чем годом ранее. В четвертом квартале года число иностранных туристов превысило 3,4 млн, что составляет 74% от уровня допандемийного 2019 года", - говорится в отчете ведомства.

По его данным, на первом месте среди зарубежных гостей - туристы из Индии, откуда приехало 910 тысяч человек. Это на 5,3% больше, чем годом ранее. На втором месте - туристы из Саудовской Аравии (491 тысяча, на 22,8% больше, чем в 2020 году).

"На третьем месте - Россия, из которой прибыли по 444 тысячи гостей, это на 50,3% больше, чем за 2020 год. Четвертое место среди лидирующих рынков заняла Великобритания (420 тысяч гостей, прирост турпотока на 7%). Также в первой пятерке по числу визитов - США (311 тысяч)

В 2019 году, до пандемии коронавируса, российский турпоток в Дубая составил почти 730 тысяч человек, а общее число иностранных туристов - 16,7 млн. В 2020 году число туристов из России упало почти на 60%, до 296 тысяч.

Дубай ОАЭ

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