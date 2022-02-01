Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия пока не подготовила официальную реакцию на американский ответ на ее предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

В ходе общения с журналистами его попросили подтвердить заявление Госдепартамента о том, что США получили от России реакцию на свои письменные ответы Москве.

"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике", - отреагировал представитель Кремля.

"Пока основного ответа РФ по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока этот ответ готовится", - добавил он.

Песков отметил, что пока неизвестно, когда будет подготовлена официальная реакция России. "Это, когда президент посчитает необходимым. Я пока не могу сказать", - заявил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин может затронуть тему в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник.

"Сегодня будут вопросы журналистов. Было бы странно, если они оставят без внимания эту тему. Можно предположить, что так или иначе она будет фигурировать. Но давайте дождемся пресс-конференции", - сказал представитель Кремля.

США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в документе нет ответа на главный пункт: по словам министра, это позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.