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В Башкирии экс-полицейского обвинили в посредничестве во взятке в 22,5 млн руб.

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю начальника отдела полиции Уфимского района Башкирии Андрею Теплову и его сообщнику по делу о передаче крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в среду. Обвиняемые были задержаны в начале февраля 2021 года.

В зависимости от роли и степени участия экс-полицейскому и его знакомому вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, осенью 2018 года полицейский через своего знакомого сообщил состоятельному предпринимателю, в отношении которого расследовались два уголовных дела, что с помощью 22,5 млн рублей взятки, которую они передадут должностным лицам правоохранительных и судебных органов, возможно обеспечить прекращение уголовного преследования или вынесение оправдательного приговора.

"Предприниматель согласился и передал злоумышленникам в период с ноября 2018 по февраль 2021 года денежные средства в общей сумме более 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Обвиняемые были задержаны сотрудниками регионального УФСБ при получении очередной части взятки.

Кроме того, выяснилось, что подельник полицейского обманом получил у того же предпринимателя 700 тыс. рублей, пообещав решить вопрос с итогами проверки пожарной безопасности на его предприятии, где были выявлены многочисленные нарушения, хотя в действительности не имел такой возможности.

"Бывший полицейский также обвиняется в том, что обманным путем склонил знакомую внести за его тещу задаток в размере 690 тыс. рублей на аукционе по приобретению нежилого помещения в Уфе, якобы чтобы в дальнейшем совместно с ее сыном вести бизнес. После победы в аукционе его тещи и приобретения помещения, обвиняемый вернул 300 тыс. рублей, а остальные денежные средства похитил", - отметила пресс-служба.

Оба фигуранта не признали вину, на время следствия они арестованы.

В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба, на имущество одного из них наложен арест.

Башкирия МВД

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