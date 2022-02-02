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В Башкирии в ДТП с участием "неотложки" пострадали шесть человек

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Башкирии в столкновении легкового автомобиля и машины неотложной помощи пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло днем 2 февраля в Бакалинском районе, на 128-м километре автодороги Белебей-Бакалы. Столкнулись ВАЗ-2114, в котором водитель вез детей, и Lada Largus службы неотложной медицинской помощи. В ВАЗ-2114 пострадали водитель и дети в возрасте 14, 12 и шести лет, их доставили в медицинское учреждение. Также медпомощь потребовалась водителю и пассажиру "неотложки", рассказали в ГИБДД.

Причины ДТП уточняются, на месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

Башкирия ГИБДД Бакалинский район Белебей Бакалы

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