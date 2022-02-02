Житель Подмосковья погиб на охоте в Тульской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело об убийстве на охоте, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По данным ведомства, 30 января поблизости от деревни Сидоровское Ясногорского района было обнаружено тело 43-летнего жителя Московской области.

Спустя сутки по подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний житель Москвы. По предварительным данным, мужчина выстрелил в потерпевшего во время охоты, говорится в сообщении.

При этом следователями рассматривается как версия убийства, так и гибели в результате неосторожных действий.

Кроме того, устанавливаются возможные факты незаконной охоты на территории Ясногорского района, отмечается в пресс-релизе.

Со слов подозреваемого, на которые ссылаются ряд СМИ, в тепловизор он увидел силуэт, подумав, что это животное. Охотник выстрелил, а лишь потом понял, что попал в человека. Испугавшись, мужчина собрался и уехал домой, но через несколько дней явился в полицию и признался в совершении преступления.