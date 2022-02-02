Минтранс согласился обновить правила ж/д-перевозок смерзающихся грузов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ намерено обновить правила перевозок смерзающихся грузов по ж/д, предусмотрев в них ответственность грузоотправителей за качество и эффективность проведенных профилактических мер и примененных средств от смерзания грузов, позволяющих обеспечить своевременную выгрузку на станции назначения, в том числе в портах.

С копией соответствующего проекта приказа Минтранса ознакомился "Интерфакс".

По новым правилам перевозчик или владелец инфраструктуры сможет предъявить требование о возмещении убытков грузоотправителю из-за некачественной подготовки смерзающихся грузов к перевозке, повлекшей нарушение сроков оборота вагонов или технологических норм на выгрузку грузов, задержку подачи вагонов для выгрузки, в том числе на промежуточных ж/д станциях из-за неприема их на станции назначения и нарушения сроков доставки грузов.

В холодное время года отправлять смерзающиеся грузы в открытом подвижном составе возможно будет только при наличии у грузополучателя спецкомплексов, оснащенных вагоноопрокидывателями и размораживающими устройствами. В случае их отсутствия грузы к перевозке предлагается предъявлять в упакованном виде. Также до наступления холодов грузополучатель должен обеспечить буферные зоны для поступающих в пиковые периоды вагонов с грузом.

К смерзающимся грузам относятся перевозимые насыпью грузы, которые при температурах наружного воздуха ниже нуля градусов по Цельсию теряют свои обычные свойства сыпучести вследствие смерзания частиц груза между собой и примерзания их к полу и стенкам вагона. Перечень грузов остался прежний.

Периоды применения проведения профилактических мер предлагается определить исходя из маршрута перевозки.

Так, по грузам, отправляемым с Октябрьской (участки севернее станции Петрозаводск), Северной (участки Коноша-Воркута и Коноша-Архангельск), Свердловской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной ж/д назначением на другие железные дороги - с 1 октября по 15 апреля.

По грузам, отправляемых со всех ж/д назначением на Октябрьскую (участки севернее станции Петрозаводск), Северную (участки Коноша-Воркута и Коноша-Архангельск), Свердловскую, Южно-Уральскую, Западно-Сибирскую, Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую, Дальневосточные ж/д - с 1 октября по 15 апреля.

По грузам, отправляемых со всех ж/д (кроме перечисленных участков из 1 абзаца) назначением на Октябрьскую (участки южнее станции Петрозаводск), Московскую, Горьковскую, Северную (кроме участков Коноша-Воркута и Коноша-Архангельск), Приволжскую, Куйбышевскую, Юго-Восточную ж/д - с 15 октября по 1 апреля.

По грузам, отправляемых с Октябрьской (участки южнее станции Петрозаводск), Московской, Горьковской, Северной (кроме участков Коноша-Воркута и Коноша-Архангельск), Приволжской, Куйбышевской, Юго-Восточной ж/д назначением на все дороги (кроме перечисленных во 2-м абзаце) - с 15 октября по 1 апреля.

При перевозке в пределах Северно-Кавказской ж/д на участках Трусово-Червленная и Богословская-Дербент - с 1 ноября по 15 февраля.

В случае утверждения документа правила вступают в силу в сентябре 2022 г. и действуют до 1 сентября 2028 года.

Инициатором пересмотра правил перевозки смерзающихся грузов на фоне ежегодных проблем в портах стало ОАО "РЖД". В конце 2021 года РЖД направили письмо в Минтранс с предложением вернуться к пересмотру правил перевозок смерзающихся грузов с учетом новых актуальных технологий.

"Проект новых правил подразумевает и ответственность грузоотправителей за подготовку груза к перевозке в зимний период, и обязанность грузополучателей оборудовать места специализированным оборудованием для разогрева. Также мы туда добавили возможность применять новые, современные методы борьбы со смерзаемостью", - сообщал в январе замглавы компании Алексей Шило.

Действующие правила перевозки были утверждены в 1999 году.