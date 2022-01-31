РЖД выступили за пересмотр правил перевозок смерзающихся грузов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает министерству транспорта РФ пересмотреть правила перевозок смерзающихся грузов на фоне ежегодных проблем в портах, сообщил журналистам замглавы компании Алексей Шило.

Зимний период времени чреват неблагоприятными погодными условиями, в том числе для перевозок, когда грузы смерзаются. Например, темные нефтепродукты имеют свойство увеличивать свою вязкость, что приводит к проблемам по выгрузке.

"К сожалению, этот год и конец прошлого года не стали исключением, у нас начиная с конца ноября (2021г. - ИФ) уже наблюдались очень серьезные затруднения по выгрузке в портах, что приводило к скоплению грузов в адрес портовиков", - рассказал он.

По словам Шило, за 20 дней января потери по выгрузке в морских терминалах составили более 22 тыс. вагонов. Если говорить в миллионах тонн, то это 1,6 млн тонн, которые были потеряны по выгрузке в связи с различными условиями.

"Много поломок в зимнее время. По январю мы уже почти 2,9 тыс. вагонов потеряли из-за поломок различного оборудования на предприятиях. Ну и, собственно, сами неблагоприятные условия: шторма, высокая волна, которая не дает швартоваться судну, снег. По этой причине тоже мы потеряли более 8,3 тыс. вагонов по выгрузке", - продолжил он.

По мнению топ-менеджера, для того, чтобы все это лучше работало, нужно, чтобы грузы лучше готовились к перевозке. "29 декабря прошлого года мы направили письмо в Минтранс с предложением вернуться к пересмотру правил перевозок смерзающихся грузов с учетом новых актуальных технологий. Проект новых правил подразумевает и ответственность грузоотправителей за подготовку груза к перевозке в зимний период, и обязанность грузополучателей оборудовать места специализированным оборудованием для разогрева. Также мы туда добавили возможность применять новые, современные методы борьбы со смерзаемостью", - рассказал он.

Шило отметил, что действующие правила были утверждены в 1999 г., но сейчас, по его мнению, правила требуют скорейшего пересмотра.