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Путин и Джонсон вечером обсудят Украину и предложения по гарантиям безопасности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ключевыми вопросами переговоров президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона будут внутриукраинское урегулирование и предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Разговор двух лидеров запланирован на вечер среды.

"Можно ожидать то, что лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будут обсуждены наши комплексные предложения по предоставлению долгосрочных и юридических гарантий обеспечения безопасности России", - сказал Ушаков журналистам.

"Я думаю, что эти две темы будут ключевыми", - добавил он.

Владимир Путин Борис Джонсон

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