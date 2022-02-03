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Подозреваемые в контрабанде леса на 78 млн рублей задержаны в Иркутской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области задержали двух предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов в одну из зарубежных стран, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД по региону.

"По имеющимся данным, через государственную границу РФ сообщники перевезли более 30 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью около 78 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемые заключали с иностранными организациями контракты и для вывоза леса предоставляли на Нижнеудинский таможенный пост недостоверные сведения о его происхождении.

Задержанные находились в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Иркутская область

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