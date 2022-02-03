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В Росгвардии готовятся к проведению масштабного всероссийского учения "Заслон-2022"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Переброска сил и средств Росгвардии в регионы РФ является плановой подготовкой к учению "Заслон-2022", пояснил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Росгвардия готовится к проведению оперативно-стратегического учения "Заслон -2022". Такие учения ведомством проводятся ежегодно на плановой основе. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом", - сказал Грибакин "Интерфаксу" в четверг.

Целями учений, по его словам, является проверка готовности войск к выполнению возложенных задач, повышение профессионального уровня подготовки личного состава, отработка слаженности подразделений ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о переброске войск Росгвардии в регионы РФ. Эти сообщения появились на фоне заявлений ряда иностранных государств о концентрации российских войск на границе с Украиной.

Росгвардия Валерий Грибакин

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