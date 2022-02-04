Несколько судов в Волгограде проверяли из-за угроз о минировании

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Волгограде несколько судов проверяли из-за электронных писем об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, такие сообщения поступили в Волгоградский областной суд, а также районные Центральный и Краснооктябрьский суды.

В новогодние каникулы в городе из-за аналогичных угроз проверяли два автовокзала. В середине января из-за угрозы взрыва провели проверку всех школ, детских садов и районных судов. В конце января поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала и ТРЦ. Все эти угрозы не подтвердились.

В начале февраля сообщалось, что по делу о лжеминировании судов и школ был задержан 16-летний подросток.