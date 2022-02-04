Девятиклассник попал под домашний арест по подозрению в попытке убийства

Его предполагаемому соучастнику 13 лет

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бахчисарайский районный суд Крыма поместил под домашний арест 16-летнего девятиклассника по делу о попытке задушить девочку, сообщила пресс-служба суда. Предполагаемому соучастнику преступления 13 лет.

По версии следствия, на этой неделе мальчики задумали убийство знакомой школьницы. В школьном дворе они вместе с ней втроем прошли в заброшенное помещение и там душили ее веревкой до потери сознания. Она выжила.

Следователи возбудили уголовное дело. Судьба 13-летнего подозреваемого будет определена позднее, отметили в суде.

В прокуратуре Крыма уточнили, что потерпевшей 13 лет. В сообщении СК о возбуждении уголовного дела говорится, что следствие считает мотивом покушения личные отношения.

По данным телеграм-каналов, мальчики были влюблены в девочку, но она не отвечала им взаимностью и грубила.