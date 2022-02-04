Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 029 005+3 169 772

Девятиклассник попал под домашний арест по подозрению в попытке убийства

Его предполагаемому соучастнику 13 лет

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бахчисарайский районный суд Крыма поместил под домашний арест 16-летнего девятиклассника по делу о попытке задушить девочку, сообщила пресс-служба суда. Предполагаемому соучастнику преступления 13 лет.

По версии следствия, на этой неделе мальчики задумали убийство знакомой школьницы. В школьном дворе они вместе с ней втроем прошли в заброшенное помещение и там душили ее веревкой до потери сознания. Она выжила.

Следователи возбудили уголовное дело. Судьба 13-летнего подозреваемого будет определена позднее, отметили в суде.

В прокуратуре Крыма уточнили, что потерпевшей 13 лет. В сообщении СК о возбуждении уголовного дела говорится, что следствие считает мотивом покушения личные отношения.

По данным телеграм-каналов, мальчики были влюблены в девочку, но она не отвечала им взаимностью и грубила.

Бахчисарай Бахчисарайский суд СКР прокуратура Крыма

Новости

Прокуратура Кубани проверит причину отказа в лечении ребенка со СМА

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

Москва назвала Берлину условие для компромисса по вопросам о СМИ

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });