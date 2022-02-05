Прерванное на участке Транссиба под Пермью движение поездов возобновили

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожное полотно на участке Транссибирской магистрали в Пермском крае, поврежденное после схода грузовых вагонов, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) в субботу.

"5 февраля в 16:00 по местному времени (14:00 по Москве) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

РЖД предпринимает меры для ввода задержавшихся поездов в график движения.

Утром накануне на 1 377 км перегона станции Чайковская - станции Григорьевская (Нытвенский городской округ, участок Транссиба в Пермском крае) сошли 18 вагонов грузового поезда, шесть из них опрокинулись. Грузовой состав перевозил уголь, металлопрокат, шины для спецтехники и другую продукцию.

В результате инцидента были повреждены железнодорожные вагоны, пути, а также иные объекты железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Движение составов на этом участке было временно приостановлено, более 10 поездов дальнего следования выбились из графика движения, ряд местных электричек были отменены.

К полуночи задержка некоторых поездов, следующих до Москвы, составляла от 3 до 12 часов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).