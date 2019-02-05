В Омске задержан похититель пожертвований из храмов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Омская полиция задержала мужчину, который вынес из двух храмов золотые и серебряные украшения, оставленные в качестве пожертвований, а затем прогулял все деньги во время новогодних праздников в Томске, сообщает УМВД России по Омской области.

По информации полиции, с заявлением о краже обратился настоятель христианского храма на улице Куйбышева. Он рассказал, что кто-то сломал навесной замок, повредил стекло киота иконы Божией Матери и похитил пожертвования - золотые и серебряные украшения на сумму 43 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что накануне в храм приходил молодой человек, долго рассматривал убранство и интересовался стоимостью некоторых икон.

"Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. 23-летний ранее судимый за аналогичные преступления омич был задержан оперативниками", - говорится в сообщении.

Кроме того, удалось установить его причастность к еще одной краже из храма в Омском районе в конце декабря.

"Мужчина в ночное время проник на территорию монастыря, разбил оконное стекло, срезал решетку и залез в храм. Повредив стекло киота иконы Божией Матери "Умиление", похитил с нее пожертвованные прихожанами драгоценности и деньги. После чего уехал в Томск, где провел новогодние праздники и потратил все вырученные после кражи деньги", - отмечается в пресс-релизе.

Уголовные дела возбуждены по статье УК РФ "Кража".