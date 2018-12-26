Житель Омска похитил из частной кузницы рыцарские кольчугу и шлем

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту кражи возбуждено в отношении жителя Омска, проникшего в кузницу и похитившего изделия ручной работы, сообщает УМВД России по Омской области.

С заявлением в полицию обратился 40-летний хозяин кузнечной мастерской, который сообщил о пропаже изделий на сумму около 30 тысяч рублей.

"На месте происшествия оперативники обнаружили следы взлома и выяснили, что у кузнеца похитили рыцарский шлем, кольчугу и различные изделия из бисера", - говорится в сообщении. Забрав шлем и кольчугу, злоумышленник позже вернулся на место преступления, вынес самовар и новые украшения.

"Несмотря на то, что попавший в объективы камер мужчина находился в перчатках, сотрудники уголовного розыска разглядели у него отсутствие пальцев на одной руке. Именно эта особая примета позволила быстро установить личность фигуранта и задержать его по месту жительства", - отмечает полиция.

Дома у ранее судимого 59-летнего омича полицейские обнаружили часть похищенного имущества, а также металлический лом, которым была вскрыта кузница. Рыцарский шлем и кольчугу оперативники изъяли на рынке в Советском округе.