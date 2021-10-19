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В ЦБ отметили, что пик DDOS-атак на финансовые организации прошел

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Регулятор отмечает окончание пика DDOS-атак на финансовые организации, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

"К счастью они все оказались безуспешными (DDOS-атаки - ИФ). Финансовые организации штатными средствами справились с их отражением. Поэтому в настоящее время пик спал. Август-сентябрь был, сейчас мы видим, что они оказались безрезультатными. Мошенники откатились, видимо, будут регулироваться", - сказал Зубарев журналистам во вторник в кулуарах международного форума "Интерполитех".

Также представитель ЦБ отметил, что регулятор ожидает сокращения уровня социальной инженерии во всех способах мошенничества. "Ожидаем, государство принимает большие меры в этом направлении. Вот упоминалось принятие законов, которые говорили о запрете подмены номеров, о блокировке сайтов. Все эти меры в совокупности, безусловно, дадут свой результат по снижению уровня социальной инженерии", - добавил Зубарев.

В ходе форума зампред ЦБ отметил, что атаки с использованием социальной инженерии до сих пор являются основным инструментом злоумышленников при хищении денежных средств со счетов физических лиц. "При этом лидирующую позицию по-прежнему занимает телефонное мошенничество. По нашей статистике, порядка 80% на это приходится", - заявил Зубарев.

Первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев в конце сентября сообщил, что масштабной DDoS-атаке в августе - начале сентября подверглись 10-15 российских финансовых организаций. По его словам, большая часть этих атак была в автоматизированном режиме отражена средствами самих организаций.

В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов также заявлял, что банк в августе успешно отразил самую мощную в мире DDOS-атаку на финансовый сектор.

ЦБ РФ Герман Зубарев

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