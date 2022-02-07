Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" и ее главного редактора Смирнова

Фото: Алексей Майшев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве назначил административный штраф онлайн-изданию "Медиазона" и ее главному редактору Сергею Смирнову (оба признаны в РФ СМИ-иноагентами) за неуказание в публикации на запрет деятельности в России штабов Навального как экстремистского движения.

Адвокат Александр Альдаев сообщил "Интерфаксу" в понедельник, что мировой судья участка №360 Москвы рассмотрел административные протоколы по части 2 статьи 13.15 КоАП в отношении учредителя издания Медиазона и ее главного редактора Сергея Смирнова.

"Суд признал обоих виновными в неуказании на запрет деятельности в России Штабов Алексея Навального (собственно, признаны экстремистскими и запрещены) в новости о приговоре по "Санитарному делу"", - уточнил Альдаев

Изданию назначен штраф в размере 40 тыс. рублей, а Смирнову – 4 тыс. рублей.

30 сентября Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов Петра Верзилова, Смирнова, а также ООО "ЗП" и ООО "Зона права". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором "ЗП" является Смирнов, а бенефициаром "Зоны права" - Верзилов. Кроме этого, "ЗП" является владельцем проекта "Медиазона".

В начале декабря число СМИ-иноагентов в России достигло 103.

Мосгорсуд 9 июня прошлого года удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими, а также о запрете и ликвидации организаций ФБК, "ФЗПГ" и "Штабы Навального".

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Мосгорсуда.