Главреду "Медиазоны" грозит штраф за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в соцсетях

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил протокол на главного редактора издания "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Сергея Смирнова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) из-за отсутствие предусмотренной для иноагентов маркировки в его постах в Telegram и на видеохостинге YouTube.

Смирнов сообщил об этом в своем телеграм-канале во вторник.

Согласно информации, представленной руководителем правозащитного проекта "Агора" Павлом Чиковым, поводом для составления Роскомнадзором протокола по ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента) стали семь постов в телегам-канале и четыре видео в YouTube-канале Смирнова. Чиков сообщил, что административное дело уже направлено в суд.

Согласно КоАП, по ч.1. ст.19.34.1 предусмотрен штраф для физических лиц в размере 10 тыс. рублей.

Смирнов был внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 30 сентября 2021 года вместе с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым (признан СМИ-иноагентом), а также ООО "ЗП", которое является владельцем проекта "Медиазона" и ООО "Зона права".

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.