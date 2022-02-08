В районе подмосковной деревни Беляниново загорелся газопровод

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подземный газопровод вспыхнул в поле у подмосковных Мытищ, наблюдается многометровый факел.

"Поступило сообщение о факельном горении в поле в районе деревни Беляниново. Наблюдается факельное горение высотой 7 м, угрозы строениям нет", - заявили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС РФ.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что прорыв газопровода могли спровоцировать дорожные рабочие.

"По предварительным данным, газопровод был поврежден при проведении дорожно-строительных работ", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента никто не пострадал, добавил он.