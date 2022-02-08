Глава Минюста пообещал, что в камерах новых СИЗО будет душ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко призвал избегать излишней жесткости и ограничений в исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО).

"Учреждения нашей пенитенциарной системы должны приобрести, как мне кажется, другой облик. Правила внутреннего распорядка не должны поражать человеческое достоинство, в целом, мы идем и воплощаем там (в колониях и СИЗО - ИФ) принцип разумности ограничений", - сказал Чуйченко во вторник уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил абсурдность ограничения по помывке заключенных один раз в неделю.

"Мы уже живем в цивилизованном мире, и никак нельзя это рассматривать в качестве нормальной вещи. Мы в будущие проекты (новых СИЗО - ИФ) поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере", - сказал Чуйченко.

По его словам, люди, которые находятся в следственном изоляторе, "еще юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит они должны там находиться в человеческих условиях".

"Я как-то посещал следственный изолятор в Москве, я был поражен, даже сделал замечание, потому что, извините, территория детской площадки по верху периметра тоже была, так сказать, оборудована колючей проволокой".

"Вот я сказал, зачем эта брутальность вот здесь, на детской площадке? И, вообще в целом, мне кажется вот надо уходить от этой ненужной брутальности. Не всегда там, скажем, колючая проволока является, так сказать, средством действительно защиты от побега", - сказал министр.

Он добавил, что "сейчас совершенно другие есть технологии".