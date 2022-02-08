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Смоленская таможня задержала 20 тонн гранатов, замаскированных под яйца

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Смоленской таможни задержали грузовик с большой партией гранатов из Турции, которые перевозили с документами на куриные яйца из Белоруссии, сообщила пресс-служба ведомства.

Машину задержали на дороге М-1 "Беларусь". У водителя были документы о том, что он везет яйца из Бобруйска в Москву.

При проверке грузов таможенники обнаружили за рядом паллет с яйцами более 20 тонн турецких гранатов, на которых никаких документов не обнаружилось.

Материалы, составленные по итогам проверки, переданы Россельхознадзор, который определит судьбу товаров и перевозчика.

Турция Белоруссия Смоленская таможня М-1 Бобруйск

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