Четверых жителей Башкирии заподозрили в похищении человека

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту похищения человека в Гафурийском районе республики, сообщает во вторник пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, 6 февраля 2022 года четверо мужчин прибыли к дому своего 41-летнего знакомого.

"Когда мужчина отказался открывать злоумышленникам дверь, они проникли в его квартиру через балкон, нанесли ему множественные удары руками и ногами, требуя передать им 50 тыс. рублей, после чего похитили у него мобильный телефон, угрожая расправой, посадили его автомобиль и перевезли в г. Стерлитамак, где связали и заперли в гараже", - говорится в сообщении.

Похищенный смог позвонить в экстренную службу и вскоре был освобожден сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, оперативники по горячим следам установили личности похитителей.

По предварительным данным, мотивом преступления мог стать конфликт жертвы с одним из них из-за невозврата долга.

В настоящее время подозреваемые переданы сотрудникам территориального подразделения СКР. Возбуждено уголовное о похищении человека, незаконном проникновении в жилище, разбое и грабеже.