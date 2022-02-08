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Несколько заключенных нанесли себе порезы в СИЗО Саратова

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Несколько человек, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН по Саратовской области, ночью порезали себя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ведомства во вторник.

"Обвиняемые по ст. 161 (грабеж) и осужденные по ст. 105 (убийство), ст. 161, ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 162 (разбой), (...) отказываясь выполнять законные требования сотрудников администрации режимного учреждения, фрагментами лезвий от одноразовых станков нанесли себе порезы", - сказал представитель УФСИН.

Всех пострадавших осмотрел медицинский работник, их состояние оценивается как удовлетворительное, отметил собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка.

СИЗО-1 в Саратове работает в штатном режиме, ситуация находится под контролем администрации, заверили в УФСИН.

Саратов ФСИН

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