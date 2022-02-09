Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Белоруссию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в среду прибыл в Белоруссию, где 10 февраля стартуют совместные военные маневры двух стран.

"Данное учение является заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе этого года в соответствии с решением президентов Российской Федерации и Республики Беларусь", - заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что отработано будет ведение оборонительной операции, противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

3 февраля Белоруссию посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля военные двух стран в рамках учений должны были завершить передислокацию и создать группировки войск. С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения "Союзная решимость - 2022".

Российские военные сообщили о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию перебазированы системы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

27 января начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений российские военные покинут Белоруссию, угрозы для соседей и Европы в целом нет. 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские войска покинут Белоруссию после учений.

Одновременно с российско-белорусскими учениями крупные маневры проводит Военно-морской флот РФ. 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

8 февраля Минобороны России сообщило, что шесть больших десантных кораблей (БДК) Балтийского и Северного флотов, ранее прибывших в Средиземное море, совершают переход на учения в Черное море. Это БДК "Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк".

По официальным данным, в Средиземном море находятся корабли Северного флота РФ - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также Тихоокеанского флота РФ - ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".