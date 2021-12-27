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Власти Ялты заявили, что город обеспечен водой на год вперед

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Осадки за последние четыре месяца существенно пополнили запасы водохранилищ на юге Крыма, воды в курортной Ялте хватит как минимум на год вперед, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. Если в прошлом декабре с тревогой встречали Новый год и с еще большей - ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные", - написала Павленко в своем телеграм-канале в понедельник.

Так, по данным ГУП "Водоканал ЮБК", в Загорском водохранилище сейчас более 20 млн кубометров воды, или 87% от общего объема (в январе 2021 года там было всего чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском - 6 млн кубов, или 57% от объема (год назад - порядка 2,5 млн кубометров). "Этого объема хватит, как минимум, на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты! Даже если в ближайшее время не будет притока", - отметила сити-менеджер.

Она добавила, что следует учитывать также снег в горах и воду в реках, ущельях, водопадах. "Но имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников - Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада", - написала Павленко.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта получали воду по графику. Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности. С конца весны перебоев с водой нет. Сильные ливни в июне и июле пополнили водные запасы Крыма, к началу осени приток в водохранилищах региона, расположенных в руслах рек, снизился.

Федеральное правительство разработало план по обеспечению Крыма водой из 14 пунктов. Среди них - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин позже добавил на решение водных проблем Крыма еще более 3 млрд рублей.

Ялта Янина Павленко Крым

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