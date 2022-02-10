Правительство внесло в Думу законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым пенсии военным категориям пенсионеров будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года.

Документ (69208-8) опубликован в базе данных нижней палаты в четверг.

"В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 г. на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", - говорится в пояснительной записке.

Дополнительные расходы составят в 2022-2024 годах 154,3 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 63,4 млрд рублей, в 2023 году - 42,5 млрд рублей и в 2024 году - 48,4 млрд рублей, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

Сначала, в соответствии с внесенным документом, будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года.

Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4% - это связано с тем, что с этой даты на 4% будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий (4% - уровень прогнозной инфляции, деньги уже заложены в федеральном бюджете).

Чтобы сохранить военные пенсии и после 1 октября 2022 года на прежнем уровне - плюс 8,6% к текущему уровню, - правительство предлагает подойти к проблеме с двух сторон: для части военных пенсионеров с этой даты будет увеличена доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете пенсий (с 74,0% до 77,41%), а для пенсионеров-ветеранов будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6%.

В результате все категории военных пенсионеров весь год будут получать повышенную на 8,6% пенсию.

Между тем, следует из пояснительной записки, пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно - поправками к федеральному бюджету.