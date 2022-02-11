Что случилось этой ночью: пятница, 11 февраля

Призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину, новые правила введения санкций против РФ в Великобритании, индексация военных пенсий

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину. Он отметил, что в данной ситуации "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире". При этом Байден сообщил, что Вашингтон не будет направлять на Украину свои войска, так как это может стать поводом для развязывания мировой войны.

- Великобритания утвердила правила, позволяющие вводить более масштабные санкции против РФ. Теперь Лондон может вводить ограничения против тех, кто имеет прямое отношение к дестабилизации на Украине, структур, связанных с властями РФ, а также важных для них компаний.

- Правительство внесло в Думу законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%. В соответствии с документом, ежемесячная доплата к пенсиям будет действовать с 1 января до 1 октября этого года.

- Два члена экипажа разбившегося на Камчатке Ан-2 погибли. Самолет, перевозивший груз, потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

- Опрос CNN показал, что 58% американцев не одобряют работу Байдена на посту президента США. Среди тех, кто симпатизирует Республиканской партии, в поддержку Байдена высказались 9% американцев, а среди поддерживающих Демократическую партию - 83%.