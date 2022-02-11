Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:17Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 405 904 465+2 644 940

Двум завоевавшим "золото" и "серебро" ОИ-2022 лыжникам присвоили звание капитана Росгвардии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову, которые завоевали золотую и серебряную медали зимней Олимпиады 2022 года в скиатлоне, досрочно присвоено звание капитана, сообщает пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

СпортБольшунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлонеБольшунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлонеЧитать подробнее

"Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами Александром Большуновым и Денисом Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание "капитан" присвоено им досрочно", - говорится в сообщении.

6 февраля инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Александр Большунов на соревнованиях по скиатлону принес первое "золото" в копилку российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Большунов является четырехкратным призером ОИ-2018, многократным чемпионом мира, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса.

Инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Приволжского округа войск национальной гвардии, многократный победитель и призер чемпионатов России и мира Денис Спицов завоевал в скиатлоне олимпийское "серебро".

Росгвардия Александр Большунов Денис Спицов

Новости по теме

Новости

Дума может отправить просьбу КПРФ о признании ЛНР и ДНР в МИД для консультаций

Дума может отправить просьбу КПРФ о признании ЛНР и ДНР в МИД для консультаций

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

Два члена экипажа разбившегося на Камчатке Ан-2 погибли

Очевидцы сообщили о падении самолета Ан-2 на Камчатке

МИД РФ опроверг заявление Борреля о получении им писем по вопросам безопасности от Лаврова

Правительство внесло в Думу законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Правительство внесло в Думу законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Что произошло за день: четверг, 10 февраля

Более 1 млн руб. похищено из бюджета при уборке от снега Васильевского острова

Минфин РФ хочет увязать льготы для резидентов САР с отчислениями на лечение тяжелобольных детей

Минфин РФ хочет увязать льготы для резидентов САР с отчислениями на лечение тяжелобольных детей

Следователь заявил о множестве случайностей в деле об убийстве Талькова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });