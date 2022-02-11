Двум завоевавшим "золото" и "серебро" ОИ-2022 лыжникам присвоили звание капитана Росгвардии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову, которые завоевали золотую и серебряную медали зимней Олимпиады 2022 года в скиатлоне, досрочно присвоено звание капитана, сообщает пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

"Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами Александром Большуновым и Денисом Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание "капитан" присвоено им досрочно", - говорится в сообщении.

6 февраля инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Александр Большунов на соревнованиях по скиатлону принес первое "золото" в копилку российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Большунов является четырехкратным призером ОИ-2018, многократным чемпионом мира, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса.

Инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Приволжского округа войск национальной гвардии, многократный победитель и призер чемпионатов России и мира Денис Спицов завоевал в скиатлоне олимпийское "серебро".