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Школьница попала в больницу после обрушения снега с остановки в Калуге

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Тринадцатилетняя девочка была госпитализирована с травмой головы из-за падения снежных масс на улице Кирова в центре Калуги, сообщает в пятницу СУ СКР по Калужской области.

Накануне в Кирове из-за скопления снега частично обрушилась остановка, пострадала школьница. "Девочка была госпитализирована, после осмотра медицинскими работниками отпущена домой", - сообщили в управлении.

Ведомство организовало процессуальную проверку по факту возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Калуга

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