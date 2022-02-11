Школьница попала в больницу после обрушения снега с остановки в Калуге

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Тринадцатилетняя девочка была госпитализирована с травмой головы из-за падения снежных масс на улице Кирова в центре Калуги, сообщает в пятницу СУ СКР по Калужской области.

Накануне в Кирове из-за скопления снега частично обрушилась остановка, пострадала школьница. "Девочка была госпитализирована, после осмотра медицинскими работниками отпущена домой", - сообщили в управлении.

Ведомство организовало процессуальную проверку по факту возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).